Date le ultime uscite del Napoli in cui Fabian Ruiz non ha convinto per niente, Gattuso sembra aver preso una decisione in merito. Lo Spagnolo dovrebbe essere il grande escluso della partita di stasera a Milano contro l’Inter: al suo posto, pronto in cabina di regia, c’è Demme. Solo panchina dunque per l’autore dell’ultimo goal siglato ai neroazzurri, in semifinale di Coppa Italia. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.