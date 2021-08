L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sui movimenti in entrata del club azzurro. Secondo il quotidiano l’ultimo nome a farsi spazio nella lista dei desideri per il centrocampo sarebbe Pedro Obiang. Sembra ormai più che evidente la necessità di un terzino sinistro e di un mediano basso, che possa non far rimpiangere l’assenza di Diego Demme dopo l’infortunio. Ecco allora spuntare l’idea del 29enne del Sassuolo, che potrebbe fare proprio al caso degli azzurri.