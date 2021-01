CdS – Napoli, oggi altro tampone per Osimhen: ecco quando può tornare in caso di negatività

Victor Osimhen è ormai fuori dal rettangolo di gioco da oltre due mesi. Causa l’infortunio alla spalla rimediato con la nazionale e la positività al coronavirus riscontrata più di una settimana fa dopo la sua festa di compleanno. Oggi infatti è in programma un nuovo tampone per il nigeriano dopo essere risultato positivo all’ultimo.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che in caso di negatività il giocatore potrebbe già tornare ad allenarsi, ma si dovranno aspettare almeno altre due settimane per vederlo in campo. Quindi Victor sicuramente non farà parte dei convocati per la finale di Supercoppa Italia contro la Juventus in programma mercoledì.