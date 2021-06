CdS – Napoli, prevista la presenza di Koulibaly a Dimaro: il senegalese potrebbe restare

Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport non ci sono grosse novità sul futuro di Kalidou Koulibaly. Il difensore azzurro a meno di grossi ribaltamenti di marcato andrà in ritiro con la squadra a Dimaro per iniziare la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Il nuovo allenatore lo conosce già, dato che si tratta di uno dei difensori più forti al mondo, ma conoscerlo di persona è la vera cosa interessante. Si tratta di una persona colta, elegante e riservata caratteristiche che definiscono ,oltre al grande giocatore, un grande uomo.