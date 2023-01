CdS – Napoli, programmate le visite mediche sia di Sirigu che di Gollini

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe vicina la chiusura tra Napoli e Fiorentina per lo scambio tra portieri che coinvolgerà Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini: “Sarà con tutta probabilità domani il giorno giusto delle visite mediche a Firenze di Salvatore Sirigu che arriverà in prestito secco dal Napoli al posto di Gollini, diretto in Campania con il benestare dell’Atalanta (proprietaria del cartellino). Il portiere classe ’87 non vede l’ora di dare il via alla sua avventura in maglia viola. Sirigu firmerà con il club di Commisso un contratto fino a giugno ma poi, filtra dall’entourage, mai dire mai (anche se il Napoli ha l’opzione per il rinnovo fino al 2024 del campione d’Europa)”.