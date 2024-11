CdS – Napoli-Roma, si va verso l’ennesimo sold out: si attende una decisione dell’Osservatorio

Come riporta Il Corriere dello Sport, l’effetto Antonio Conte sui tifosi del Napoli è visibile dal primo giorno. La media degli spettatori allo stadio Maradona da inizio stagione è di 49.833, dietro solo a Inter, Milan e Roma, che hanno stadi più capienti e che Napoli è pronto ad accogliere per Euro 2032. Contro i giallorossi ci saranno 50mila spettatori allo stadio. Saranno in 50mila sugli spalti, un po’ meno della capienza massima consentita (circa 54mila), visto che il settore ospiti ad oggi è chiuso, in attesa di indicazioni da parte dell’Osservatorio, che dovrebbe autorizzare la vendita esclusivamente per i tifosi romanisti non residenti nella Regione Lazio.