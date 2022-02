CdS – Napoli, Spalletti ha chiesto ai suoi carattere contro il Venezia

Il Corriere dello Sport analizza le parole pronunciate da Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match co il Venezia: “Ci sarà un’ora e mezza soltanto da attraversare nel fascino d’una giornata vibrante, che trascina liberamente la fantasia e che però contiene in sé la perfidia del calcio: sarà assolutamente vietato, per il Napoli, dileguarsi, lasciare che la tentazione di catapultarsi nella sfida con l’Inter finisca per sottrarre energia fisica o anche nervosa, afferrate da Spalletti e sistemate al centro del proprio universo. “Però con il Venezia servirà fare un saltino caratteriale». E sarà necessario non disperdere quel patrimonio lasciato dalle ferite – con l’Empoli, con lo Spezia – gli avvitamenti d’una squadra che s’è smarrita raramente e che poi, sistematicamente, ha rappresentato l’idea «ribelle» del proprio allenatore”