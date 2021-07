CdS – Napoli, torna nel mirino Tsimikas: si attendono tempi migliori. I dettagli

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, a distanza di un anno, il Napoli sarebbe tornato sulle tracce di Kostantinos Tsimikas. Secondo il quotidiano, il ds azzurro, Cristiano Giuntoli, avrebbe chiesto al Liverpool informazioni sul giocatore per capire se c’erano le basi di un prestito. I club inglese ha ascoltato la richiesta che immediatamente è stata rispedita al mittente con una risposta negativa. Il Napoli ha ribadito il suo interesse verso il giocatore, e in attesa di tempi migliori, ha cercato di capire se ci fossero le basi per un riscatto futuro con la volontà di arrivare ad un altro colloquio con qualcosa di concreto per intavolare una trattativa.