Secondo Il Corriere dello Sport, Alessio Zerbin e Walid Cheddira sono in uscita dal Napoli: “L’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha avuto dei contatti recenti con l’entourage di Alessio Zerbin per riportare l’attaccante del Napoli a Monza, dopo il prestito della passata stagione. Non solo: tra i partenti sicuri del club azzurro c’è Walid Cheddira, richiesto sempre dal Cagliari in caso di uscita di Lapadula”.