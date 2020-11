CdS – Napoli,Gattuso aspetta i nazionali: gruppo al completo solo venerdì

Domenica alle 20:45 andrà in scena al San Paolo Napoli – Milan, match valido per l’8^ giornata di Serie A. Gattuso, nel frattempo, aspetta il rientro dei suoi giocatori dalle rispettive Nazionali per cominciare a preparare la sfida di domenica. Come scrive l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, qualcuno dovrebbe rientrare già oggi come ad esempio Koulibaly, ma solo venerdì Castel Volturno si riempirà, con gli ultimi calciatori attesi per il pomeriggio di giovedì 19. Quando mancherà davvero poco alla sfida contro il Milan di Ibrahimovic.