CdS – Osimhen, grande fiducia del Napoli ma va trovato l’accordo con il Lille

Corriere dello Sport di oggi torna a parlare dell’affare Osimhen, calciatore che il Napoli sembra aver individuato come rinforzo per l’attacco. La fiducia di chi orbita sul pianeta Napoli è evidente, soprattutto dopo le recenti parole del cognato-manager Osita Okolo. A rallentare la chiusura, per adesso, è l’accordo con il Lille, ch eperò non cambia l’idea di fondo. Se il Napoli non fosse certo di una risposta positiva, infatti, non sprecherebbe così tante energie.

Non è ancora da escludere peraltro che nella trattativa possa entrare anche il cartellino di Adam Ounas, esterno del Napoli che ha militato nel Nizza in questo periodo. Peraltro gli azzurri continuano a seguire Gabriel per quanto riguarda la difesa. Ovviamente il brasiliano arriverebbe però soltanto nel caso in cui Koulibaly partisse verso altri lidi.