CdS – Osimhen regala vestiti e soldi ai semafori di Napoli: ecco il gesto nobile del bomber azzurro

VIctor Osimhen ,nonostante la notorietà e il conto in banca ,non ha dimenticato le sue origini. L’edizione del Corriere dello Sport racconta di come il bomber azzurro si sia fermato ai semafori della città per aiutare i ragazzi della comunità africana. Nonostante la fama e gli agi, il bomber azzurro resta umile e generoso a tal punto da regalare borse piene di vestiti, soldi e cibo ai ragazzi di colore fermi ai semafori di Napoli. Un gesto molto nobile verso chi, proprio come lui da piccolo, si ammazza di fatica e patisce la fame. Dal sushi in centro ai panini del fast food, fino ad arrivare ai piatti tipici africani presi proprio nel centro della comunità afro in città, pur di aiutare chi si trova in difficoltà proprio come lui da bambino.