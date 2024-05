Continua la rincorsa Napoli per la panchina e gli azzurri stasera affrontano uno dei candidati alla panchina del futuro. Come riporta il Corriere dello Sport De Laurentiis monitora ancora Vincenzo Italiano, uno dei papabili per il ruolo di futuro allenatore Napoli.

Il tecnico piace, già in passato è stato vicino e ora a luglio potrebbe arrivare tranquillamente in quanto libero. Non solo Conte, crescono le chance per Italiano.