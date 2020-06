CdS – Primavera 1, il campionato non ripartirà: promozioni e retrocessioni stabilite in base alla media ponderata

Il Consiglio di Lega programmato per oggi alle 17 decreterà la chiusura anticipata del campionato Primavera, parlerà della data d’inizio della prossima stagione (il 12019 settembre) e del prolungamento dei contratti dei calciatori analizzando la bozza d’accordo scritta la scorsa settimana da Figc, Leghe, Aice Aiac. Per quel che riguarda il torneo Primavera non ci saranno sorprese: riprenderlo è impossibile e quindi lo scudetto non sarà assegnato. Nei prossimi giorni saranno stabilite le promozioni e le retrocessioni, probabilmente in base alla media ponderata (l’ormai ex algoritmo) studiata dalla Federcalcio.

fonte: corrieredellosport.it