Dubbi di contratto e non solo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sotto la firma di Ivan Zazzaroni, il Napoli aveva contattato Massimiliano Allegri per farlo diventare il nuovo allenatore azzurro. Il tecnico avrebbe palesato non pochi dubbi per quanto riguarda il contratto, che avrebbe avuto delle clausole non troppo chiare, che ha portato la trattativa ad un raffreddamento.