CdS – Rinnovo Kvara, ecco la sua richiesta: le parti trattano ancora

Il Corriere dello Sport dedica spazio alle discussioni di rinnovo tra Kvaratskhelia e il Napoli: “Con termini nuovi, ovviamente: notevolissimo aumento dell’ingaggio da 1,8 milioni a circa 6 milioni con i bonus, come Lukaku, più eventuali scatti negli anni. In un clic diventerebbe il più pagato della rosa. In estate il Psg ha provato a far saltare il banco (e i nervi) offrendo invano al Napoli 210 milioni per il pacchetto completo con Osi e 11 milioni netti a stagione a Kvara, ma De Laurentiis non ha mai aperto. Anzi: il presidente e Manna volarono in Germania, nel corso dell’Europeo, ma il giocatore e il suo entourage continuarono a chiedere 8 milioni per rinnovare, con tanto di clausola rescissoria. La settimana scorsa, a Napoli, è andato in scena un altro incontro informale tra il ds e Jugeli: ancora esplorativo, nulla di definitivo, e ulteriore riunione fissata a Milano a fine mese”.