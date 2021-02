CdS – Se ADL crede ancora in Gattuso non lo tenga sulle spine: altrimenti lo licenzi subito

Il Corriere dello Sport, nell’edizione odierna, ha analizzato la situazione legata al futuro di Gattuso.

E’ ormai dai tempi di Benitez che il Patron azzurro mette in mora il Napoli, e la squadra non reagisce. Dal divorzio con Sarri, all’ammutinamento con Ancelotti ed ora Gattuso. De Laurentiis non dovrebbe esitare a licenziare il tecnico calabrese, se pensa che la squadra possa e debba fare e dare di più. Se invece ha ancora fiducia in lui, dovrebbe smetterla di tenerlo sulle spine, poiché questa situazione non giova a nessuno.