CdS – Sfuriata Ghoulam ai compagni dopo Napoli-Spezia: “Non possiamo perdere partite così!”

Il Napoli ha chiuso l’anno e il girone d’andata nel peggiore dei modi, con due sconfitte in tre partite contro squadra di media-bassa classifica come Empoli e Spezia. Ecco perché, all’interno degli spogliatoi al termine della sfida di mercoledì sera, è risuonata la voce del presidente De Laurentiis ma anche dei leader della squadra, tra cui Faouzi Ghoulam.

E come in occasione del 3-3 clamoroso dello scorso anno contro il Sassuolo al Mapei Stadium, l’algerino ha alzato la voce con i propri compagni per richiamarli all’ordine, come racconta oggi il Corriere dello Sport: “Sin dalla scena del brindisi natalizio proposto da De Laurentiis dopo la partita. Auguri di Buon Natale a tutti: pace, bene e poi un cazziatone di squadra con i fiocchi firmato proprio da Ghoulam come a marzo al Mapei, dopo il 3-3 beccato all’ultimo secondo con il Sassuolo. Fuori tutti e via: «Non possiamo perdere partite così: siamo il Napoli! È solo colpa nostra». All’epoca portò bene, portò quattro vittorie consecutive: il miglior augurio possibile per un 2022 che partirà con la sfida dello Stadium con la Juve“.