CdS – Spalletti presenta i suoi obiettivi: il ritorno in Champions League è una priorità

Sempre più prossimo il ritiro di Dimaro degli azzurri. Luciano Spalletti, neo allenatore del Napoli, si prepara al meglio per dare inizio alla sua nuova avventura sulla panchina partenopea. E’ oggi presentato ufficialmente alla stampa al Training Center Konami, a Castel Volturno. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport dedica spazio ai prossimi obiettivi del neo mister azzurro, puntando lo sguardo sempre sul mercato, con Emerson Palmieri.

Tra gli obiettivi di mister Spalletti non può non rientrare il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne. Tra i protagonisti di Euro 2020, il numero 24 riesce sempre più ad esprimere la propria leadership con la maglia partenopea e quella della Nazionale italiana. L’intenzione è quella di blindare Lorenzo Insigne con il progetto tecnico.

Altro azzurro impegnato agli europei è l’estremo difensore Meret. Mancini, infatti, in panchina può contare sul giovane talento in guantoni che presumibilmente, dalla prossima stagione, sarà l’indisturbato tra i pali del Napoli. Niente più alternanza con David Ospina. Il colombiano, da sempre preferito dall’ex tecnico azzurro Rino Gattuso, non dividerà più la porta con il friulano, sempre più centrale nel progetto Spalletti. Viene così data una risposta concreta a Meret, da sempre impensierito dalla poca visibilità e dall’alterno gioco.

Il terzo obiettivo del tecnico di Certaldo pone le basi nella retroguardia: una rigenerazione anche per Kostas Manolas, maggiormente centrale nel nuovo progetto. Lo stesso Victor Osimhen rientra tra i profili di maggior interesse per il neo mister. Puntare molto su di lui è la chiave del ritorno in Champions League, quinto ed ultimo obiettivo per Luciano Spalletti. Dopo il lungo infortunio e la positività al Covid-19, la nuova stagione si spera che parta che auspici migliori per il nigeriano, punto di riferimento dell’intera squadra.

La caccia al terzino

Prosegue poi la caccia del Napoli per un terzino e il nome di Emerson Palmieri proprio non può sfuggire agli azzurri. Continuano i tentativi di dialogo con i Blues. Il terzino è caro al tecnico azzurro proprio per la passata esperienza sulla panchina della Roma.