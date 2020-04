CdS – Taglio stipendi, i club cercano accordo con i calciatori

Distanze apparentemente incolmabili fra Lega Serie A e AIC durante la riunione per quanto riguarda il taglio degli stipendi dei calciatori, in questo modo, secondo Il Corriere dello Sport, i club cambieranno approccio, visto che le due fazioni sono contrastanti: i club insistono per non corrispondere gli stipendi da marzo fino a quando non si tornerà a giocare, mentre l’Assocalciatori vuole tagliare solo marzo. Si lavorerà singolarmente, con una soluzione di riduzione d’ingaggi ad hoc, portandola a conoscenza degli altri club. L’idea è che si possa trovare uno schema con alcuni punti in comune per poi presentarla all’AIC.