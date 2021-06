CdS – Terzino sinistro, crescono le quotazioni di Mandava per affiancare Mario Rui

Continua a essere in orbita Napoli il nome di Reinildo Mandava, terzino sinistro fresco campione della Ligue 1 con il Lille. Il ventisettenne mozambicano, secondo il Corriere dello Sport di oggi, rappresenterebbe la soluzione numero uno del club azzurro per dare man forte a Mario Rui in quel ruolo, visto che Ghoulam non dà più sicurezze ormai: “Non essendoci più Hysaj, sulla fascia sinistra ci sta Mario Rui mentre Ghoulam è in infermeria: mancano tre mesi e le soluzioni non mancano. La prima? Reinildo Mandava, ha ventisette anni, ha appena vinto la Ligue 1 con il Lilla, ha caratteristiche che soddisfano ed anche un’età che rassicura. Aspettando Ghoulam, comunque il Napoli sentirà il bisogno di attrezzarsi, per concedere una alternativa a Mario Rui“.