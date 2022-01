CdS – Toronto, non solo Insigne: i canadesi puntano anche a Belotti

Lorenzo Insigne al Toronto Fc, una trattativa che sembra arrivata oramai davvero alle battute finali. Gli accordi, o almeno le basi, esistono già e la giornate di giovedì/venerdì potrebbero essere quelle buone pure per le firme. Nel giorno dell’epifania infatti arriveranno in Italia, nel pomeriggio, i dirigenti del Toronto con una valigetta piena di accordi e di contratti. Secondo il Corriere dello Sport non sono attesi colpi di scena, col capitano del Napoli pronto a volare in Canada una volta terminata l’attuale stagione.

Non solo Insigne però: per il quotidiano infatti il viaggio del management canadese servirà anche ad altro. Nello specifico, a convincere Andrea Belotti a seguire il compagno di Nazionale nella nuova avventura, anche in questo caso a fronte di parecchi milioni di dollari

Fonte: TMW