CdS – Venezia-Napoli, Osimhen è favorito su Mertens: sulla trequarti Politano ed Insigne

Il Corriere dello Sport scrive delle probabili scelte di Luciano Spalletti in vista della trasferta di Venezia. Il quotidiano sottolinea che ieri Ospina s’è allenato regolarmente dopo aver saltato l’ultima con la Colombia per un’intossicazion e secondo il quotidiano è inevitabile rilanciare il classico dualismo dei pali con Meret, al momento ritenuto in vantaggio rispetto al collega. Secondo il Corriere non ci sono particolari dubbi per il tecnico toscano: “Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui. Confermata anche la coppia di centrocampo: in mezzo, a giostrare in regia, ci saranno Fabian Ruiz e Lobotka, con Zielisnki a fare l’ago tattico e a galleggiare tra le linee. Insieme con Piotr, a definire la linea di trequarti toccherà a Politano e Insigne, di nuovo titolare dopo due partite. Da centravanti, Osimhen è favorito su Mertens”.