CM.COM – Il Real Madrid fa sul serio per Fabian Ruiz: ecco la richiesta per il centrocampista

Il Real Madrid ora fa sul serio per Fabian Ruiz. Un’interesse nato tempo fa, divenuto col passare dei mesi sempre più forte. Al punto da allacciare i primi rapporti con l’entourage del centrocampista del Napoli, come rivelato dall’agente del giocatore, Alvaro Torres, a Canal Sur Radio: “Sì, il Real Madrid è interessato a Fabian. Naturale ci siano altri club importanti per un giocatore che ha disputato le ultime tre annate ad alti livelli. Di questi interessamenti ne abbiamo parlato col Napoli, glielo abbiamo comunicato. Ora il ragazzo è concentrato solo sulla squadra azzurra. In estate si vedrà”.

LA RICHIESTA DI ADL – Un’ammissione diretta: Fabian ha ottenuto il via libera di Zinedine Zidane, il Real è pronto a sfidare Barcellona e Manchester City, ugualmente interessate. Del rinnovo, con gli azzurri, al momento non se ne parla. Il Napoli, informato dell’interesse della Casa Blanca, ha fermato ogni tipo di discorso riguardante il futuro. Se ne riparlerà quando la stretta del coronavirus si sarà allentata, ma il presidente De Laurentiis ha già le idee chiare. Non sarà riuscito – ancora – a far firmare un nuovo contratto con clausola rescissoria monstre (ben oltre 100 milioni), ma non lascerà partire Fabian Ruiz per meno di 80 milioni di euro. Questo è il prezzo di partenza, Real Madrid avvisato.

Fonte: Calciomercato.com