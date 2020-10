CM.IT – Contatti tra il Napoli ed Hysaj per il rinnovo, ancora non c’è l’accordo

Elseid Hysaj è una delle rivelazioni dell’inizio di stagione del Napoli, sta trovando continuità sulla fascia sinistra con prestazioni di grande spessore. L’esterno albanese ha il contratto in scadenza fra otto mesi, a giugno 2021. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dai colleghi di Calciomercato.it, le parti sono molto distanti dall’accordo. Ci sono stati dopo la fine della campagna trasferimenti ulteriori contatti tra il Napoli e l’entourage del giocatore sulla proposta di un contratto quinquennale a 2,5 milioni a stagione più una percentuale sull’eventuale futura vendita, ma non c’è stato un sostanziale avvicinamento. Fra poco più di due mesi il giocatore può accordarsi a parametro zero con un altro club per un contratto che sarebbe valido da luglio 2021 e soprattutto sul mercato italiano ci sono già dei movimenti in corso. In passato la Roma e soprattutto il Torino si sono mosse per Hysaj, la situazione è da monitorare con grande attenzione.