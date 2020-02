CM.IT – Demme raggiungerà Genoa con il volo delle 20:55. Il retroscena

“Demme partirà stasera per non rischiare”, ha dichiarato Gattuso in conferenza stampa.

Il centrocampista tedesco, che ha vissuto una settimana tormentata a causa dell’influenza, è in forte dubbio, infatti, per domani sera. Demme da pochi minuti è arrivato all’aeroporto di Capodichino, raggiungerà Genova con il volo delle 20:55 e così si unirà al ritiro con i suoi compagni in vista della sfida Sampdoria-Napoli di domani sera, monday night della 22a giornata di Serie A.

fonte: Ciro Troise per Calciomercato.it..: