Cm.it – Everton, il Gremio abbassa le pretese: le ultime

Proseguono senza soluzione di continuità le indiscrezioni sul possibile approdo di Everton al Napoli. Come detto in passato, la necessità di vendere e la svalutazione del real brasiliano hanno convinto il Gremio ad abbassare le proprie pretese economiche fino a 25-30 milioni di euro. Un concetto che la dirigenza gaucha ha confermato settimane fa anche agli azzurri, facendo capire di essere pronta ad accettare una proposta da 25 milioni. Un’informazione che Giuntoli e il suo staff hanno accolto favorevolmente, ma che non ha ancora prodotto l’affondo decisivo. Una trattativa reale, ma, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, non ancora alle battute finali. Gli ultimi colloqui ufficiali risalgono ormai alla prima settimana di maggio, anche con il calciatore, che non ha ancora un’intesa con il Napoli.

L’attaccante esterno, che percepisce attualmente 160mila euro al mese (poco meno di 2 milioni di euro a stagione), piace parecchio a Castel Volturno, dove però continuano a valutare anche profili meno costosi e con il passaporto comunitario prima di prendere una decisione definitiva su Cebolinha. Decisivo è anche l’intreccio con Lozano, che fa fatica con Gattuso. L’eventuale partenza del messicano potrebbe regalare uno slot da extracomunitario e liberare il bilancio di un ingaggio pesante (4,5 milioni a stagione). Posto da extracomunitario che potrebbe essere liberato anche dal riscatto di Leandrinho da parte del Bragantino: l’opzione scadrà il 30 giugno.

Fonte: Calciomercato.it