CM.IT – Lozano, nulla di grave per il messicano: il Napoli può tirare un sospiro di sollievo. Le ultime

Tanta paura per Lozano nella nottata nel match contro il Trinidad & Tobago, il quale dopo uno scontro di gioco è stato colpito all’occhio sinistro. Il messicano in seguito è stato costretto a trascorrere tutta la notte in ospedale per degli accertamenti. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, all’inizio pare che siano girate voci che l’ala del Napoli stesse addirittura rischiando di perdere l’uso dell’occhio, allarme poi prontamente rientrato. Hirving non ha subito nessuna frattura all’occhio. Dovrebbe trattarsi solo di un trauma non commotivo con ferita suturata.