CM.IT – Milik davanti a tutti per l’Atletico Madrid. I dettagli

A due mesi dall’inizio ufficiale della sessione “estiva”, il calciomercato degli attaccanti già regala degli scenari importanti che potranno rivoluzionare obiettivi e progetti tecnici di diversi top club europei. Uno dei tanti effetti domino che si attendono coinvolge due italiane, Napoli e Juventus, e sarebbe scatenato dall’Atletico Madrid.

I colchoneros, infatti, avrebbero deciso di ritirarsi dalla corsa a Edinson Cavani. L’uruguaiano, dopo le gravi difficoltà nella negoziazione di gennaio (con il presidente Cerezo che criticò pubblicamente il suo entourage), in queste settimane continua a prendere tempo per decidere la sua prossima destinazione. Un atteggiamento che i madrileni non sembrano più disposti a sopportare e che ha causato un sorpasso nella loro lista di obiettivi.

In testa, ora, c’è Arkadiusz Milik. Il ds Berta, nei giorni scorsi, ha incontrato virtualmente il giocatore e il suo agente David Pantak, proponendogli un ingaggio da 5 milioni netti a stagione. Il suo sì sarebbe già in cassaforte se a tentarlo non ci fosse anche un altro club: la Juventus.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la Vecchia Signora sta cercando di convincere l’ex Ajax a rimandare la sua decisione, per provare a sferrare l’attacco che lo porterebbe sotto la Mole tra qualche settimana, magari imbastendo uno scambio o, addirittura, tra un anno a parametro zero.

Il Napoli, da parte sua, non ha mai negoziato con i bianconeri ed è ben conscio del serissimo interesse degli spagnoli, che hanno estremo bisogno di liberarsi di Diego Costa e di mettere a disposizione di Simeone una nuova punta brava nel gioco di squadra e in grado, all’occorrenza, di alternarsi con Morata senza polemiche.

L’Atletico Madrid, per questo, potrebbe avvicinarsi molto ai 40 milioni di euro che chiedono gli azzurri, e l’arrivo di Victor Osimhen a Napoli di queste ore non è un caso. L’attaccante nigeriano sarebbe un colpo importantissimo, con un prezzo che si avvicinerebbe ai 60 milioni di euro. Per metterlo a segno, però, c’è bisogno di fargli posto in rosa ed incassare un bel po’ di soldi. Due esigenze che potrebbero risolvere proprio Milik e l’Atletico Madrid… Sempre che la Vecchia Signora sia d’accordo.

fonte: calciomercato.it