CM.IT – Napoli, Callejon confermato almeno sino a giugno: la situazione

Josè Maria Callejon, con l’avvento di Rino Gattuso, sta gradualmente tornando ai suoi livelli. Il calciatore di movimento più presente del decennio passato nei cinque campionati top, nel 4-3-3 di ‘Ringhio’ è nuovamente intoccabile e con Sassuolo e Inter ha mostrato le sue letali doti d’inserimento, firmando un assist (l’ottavo stagionale) contro i nerazzurri.

Nonostante gli insistenti rumors dei mesi scorsi, lo spagnolo non aveva raggiunto accordi con club cinesi e in questi giorni ha confermato alla società la sua ferma intenzione di non cambiare aria a gennaio.Una scelta che aveva caldeggiato pubblicamente lo stesso Gattuso, per il quale l’ex madridista è fondamentale.

A dicembre, De Laurentiis si era incontrato con il calciatore, che ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora raggiunto un accordo per prolungarlo.Il patron gli ha ribadito stima e volontà di continuare insieme il percorso iniziato nel 2013, ma la trattativa con Manuel Garcia Quilon, viste le diverse priorità del club sul mercato in queste settimane, non è ripartita. Il giocatore, a sua volta, ha ammesso la sua disponibilità a firmare in azzurro praticamente a vita, ma non va escluso un suo ritorno a casa a fine stagione. Sulle sue tracce c’è l’Espanyol che si è fatto vivo in questi giorni e che ci riproverà in estate.

Fonte: Calciomercato.it