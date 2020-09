CM.IT – Napoli, contatti frequenti con la Roma per chiudere l’affare Milik

Si sono surriscaldate in serata le piste che porterebbe Edin Dzeko a vestire la maglia della Juventus ed Arkadiusz Milik quella della Roma. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di ‘Calciomercato.it‘, i contatti fra le tre società in ballo starebbero avendo un’accelerata importante in queste ore. In particolare, sarebbero continui i contatti fra Roma e Napoli per chiudere al più presto l’affare Milik. L’arrivo del polacco nella Capitale, potrebbe poi dare il via all’operazione Dzeko.

Fonte: Calciomercato.it