CM.IT – Napoli e Milan si sfidano nella corsa al centrocampista dell’Espanyol Marc Roca

Reduci da due vittorie all’esordio nel campionato di Serie A, contro Bologna e Parma, Milan e Napoli sono pronte anche ad accelerare per gli ultimi colpi in vista della chiusura della sessione estiva del calciomercato. In particolare, per la linea mediana del campo, rossoneri e azzurri continuano a lavorare per arrivare ai rispettivi obiettivi. Un nome che interessa ai due club, non da oggi, è quello di Marc Roca. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il profilo del 23enne centrocampista dell’Espanyol resta nel mirino di Milan e Napoli. In Spagna, l’Atletico Madrid segue con attenzione il calciatore, in scadenza di contratto nel 2022 e valutato intorno ai 20 milioni di euro.