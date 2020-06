CM.IT – Napoli, futuro Fabian Ruiz: Real e Barcellona frenano

“Sessanta milioni non li considererei nemmeno, ma per 100 milioni probabilmente lo venderei”. Ieri Aurelio De Laurentiis ha, di fatto, apposto un prezzo sulla divisa di uno dei suoi gioielli, Fabian Ruiz. Lo spagnolo avrà la stessa valutazione di Kalidou Koulibaly e, con tre anni di contratto senza clausola rescissoria, nonostante il continuo pressing di diverse big europee continuerà ad essere al centro del progetto tecnico del Napoli nella prossima stagione.

Come dichiarato dal suo agente ai microfoni di Calciomercato.it, il rinnovo contrattuale dell’ex Betis si discuterà una volta conclusa questa stagione, che ovviamente presenta altre urgenze. Nei mesi scorsi, il club che più si è fatto vivo per strapparlo ai partenopei è stato il Real Madrid, che sarebbe arrivato ad offrire circa 80 milioni per il suo cartellino: in fondo, una cifra non così lontana dai 100 che esige De Laurentiis. Il coronavirus, però, ha cambiato tutto.

I blancos, infatti, non hanno intenzione di fare grossi investimenti sul mercato a settembre. La crisi economica, unita ai costi per il restyling del Bernabeu, ha imposto una spending review che obbligherà Florentino Perez a valorizzare i tanti talenti in rosa e a vendere, possibilmente bene, i numerosi esuberi.