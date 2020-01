CM.IT – Napoli, Llorente tra Inter e Real Sociedad

Laè uno dei club più interessati alle sue prestazioni, che già tentò di acquisire nel 2016: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i dirigenti Txuri-urdin si sono messi in contatto sia col calciatore che col suo agente. Dal punto di vista economico, il club di San Sebastian non può competere con gli altri in corsa per il riojano, ma ha un’arma importante che potrebbe essere decisiva:, moglie dell’attaccante, è originaria proprio di quelle zone dei Paesi Baschi, dove il calciatore ha acquistato una casa e conta di vivere una volta appese le scarpette al chiodo.

La Real, che presto cederà Willian José al Tottenham, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale, ma ha intenzione di sostituire il brasiliano proprio con l’azzurro, che gradisce l’opzione, ma preferirebbe renderla realtà in estate concludendo la stagione in Italia anche per motivi familiari. Presto, in ogni caso, i baschi potrebbero farsi avanti per tentare di convincere definitivamente sia Llorente che lo stesso Napoli.