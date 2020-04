CM.IT – Napoli, nome nuovo proposto a Giuntoli: gli azzurri osservano il baby argentino Amione

Il difensore argentino classe 2002 Bruno Amione durante il mercato di gennaio è stato ad un passo dal Genoa che poi non riuscì più a raggiungere l’accordo con il Belgrano. Nelle ultime ore della sessione invernale ci ha provato il Torino ma non c’erano neanche i tempi tecnici per realizzare un trasferimento internazionale.

Il Napoli, che è alla ricerca di colpi di prospettiva, sta valutando il suo profilo: nelle scorse settimane Amione, che ha totalizzato anche sei presenze in prima squadra, è stato proposto al direttore sportivo Giuntoli che lo sta valutando con attenzione. L’argentino, che vanta anche otto presenze e due reti in Nazionale Under 17, è un difensore rapido, arcigno e forte fisicamente ma può essere impiegato anche da esterno basso sia a destra che a sinistra.

Fonte: Calciomercato.it