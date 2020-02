CM.IT – Napoli, osservatori del Real Madrid a Brescia per Fabiàn

Fabian Ruiz è tornato a brillare in un Napoli ormai lontano dalla sua crisi, che a Brescia ha raccolto la sua sesta vittoria nelle ultime sette gare disputate. Lo spagnolo ha segnato un gol stupendo, simile a quello col quale gli azzurri hanno battuto l’Inter in Coppa Italia, e lo ha fatto proprio davanti agli emissari del club che potrebbe far follie per portarlo via dal Napoli in estate.

Al Rigamonti, infatti, erano presenti osservatori del RealMadrid: Florentino Perez è calcisticamente innamorato dell’andaluso e ha già fatto sapere al suo entourage che è pronto a sborsare circa 80 milioni di euro per portarlo al Bernabeu in estate. Per ora, le negoziazioni per rinnovare il contratto del centrocampista, in scadenza nel 2023, sono bloccate: nei mesi scorsi le discussioni si arenarono su una clausolarescissoria attualmente assente e che i partenopei vorrebbero, nel nuovo accordo, da circa 150 milioni. Se ne riparlerà nelle prossime settimane: la sfida col Barcellona sarà un’altra enorme vetrina per il talentuoso centrocampista partenopeo.

fonte: calciomercato.it