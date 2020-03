CM.IT – Napoli, pronto l’assalto a Castrovilli: azzurri pronti a sborsare 40 milioni di euro

Nella filosofia di calcio di Gattuso gli interni di centrocampo del 4-3-3 devono avere qualità, essere educati al palleggio, guidare le transizioni. Nel Napoli i titolari sono Fabian Ruiz e Zielinski, entrambi in bilico per il futuro. Lo spagnolo è nel mirino soprattutto del Real Madrid ma anche il Barcellona lo segue con attenzione, per il polacco non c’è ancora l’intesa definitiva sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Il Napoli vuole cautelarsi e ha da molto tempo puntato Gaetano Castrovilli della Fiorentina. De Laurentiis ha speso le prime parole d’elogio per il talento pugliese in un’intervista di metà ottobre, confidando d’apprezzare tanto sia lui che Tonali.

Il calcio è fermo ma gli addetti ai lavori continuano a confrontarsi, studiare strategie, lavorare sui programmi del futuro da mettere in campo con entusiasmo quando l’emergenza sanitaria sarà finita. I contatti tra Giuntoli e Pradè sono costanti, i due club s’aggiornano quotidianamente anche con l’agente Minieri molto attivo nelle operazioni con la Fiorentina avendo a gennaio definito il passaggio di Kouamè alla Viola, dove sta lavorando per portare anche Biraschi dal Genoa. Castrovilli è nel mirino del Napoli, il centrocampista ha rinnovato ad ottobre ma con un’offerta significativa può partire nel processo di rivoluzione che Commisso e Pradè hanno iniziato a gennaio. Il Napoli è pronto a sborsare 40 milioni di euro, vorrebbe rinforzare il suo gruppo italiano che punta all’Europeo rinviato: da Meret a Di Lorenzo, da Insigne a Politano.

Fonte: Ciro Troise per Calciomercato.it