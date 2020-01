CM.IT – Prossime ore decisive per il futuro di Politano: l’attaccante diviso tra Napoli e Roma

Le prossime 24-48 ore saranno decisive per il futuro di Matteo Politano. Di certo, al momento, c’è che l’Inter lo ritiene fuori dal progetto e si sta cercando la soluzione migliore, in grado di accontentare le richieste del club nerazzurro e la volontà del giocatore. Sfumato lo scambio con Spinazzola, l’attaccante ex Sassuolo aspetta comunque la Roma e spera in un rilancio da parte del club giallorosso, la sua prima scelta, dopo che nella giornata di ieri il Napoli è tornato alla carica formulando una proposta importante all’Inter per cercare di accontentare il tecnico Gattuso, che lo vede come esterno offensivo perfetto nel suo 4-3-3. Tutte le news di calciomercato e non solo.

Nella giornata di oggi è prevista una contromossa da parte della dirigenza romanista che avrà un nuovo contatto con i nerazzurri, anche se al momento non sappiamo se sarà quello decisivo.

Qualora la situazione tra Roma e Inter non dovesse sbloccarsi entro venerdì, a quel punto gli uomini mercato interisti potrebbero decidere di chiudere definitivamente l’operazione col Napoli che nell’affare potrebbe inserire anche Fernando Llorente, profilo gradito al tecnico Antonio Conte che cerca una punta di scorta, il cui arrivo condizionerebbe inevitabilmente l’operazione Giroud che non ha ricevuto aggiornamenti recenti dall’Inter e aspetta la partenza di Politano per poter sbarcare a Milano.

Politano, in ogni caso, resta il tema caldo di queste ore. Tutto dipende dalla proposta economica che sarà in grado di formulare la Roma, cercando di avvicinarsi alle richieste dell’Inter. Dal canto suo il giocatore sarebbe anche disposto a rinunciare a qualcosa dal punto di vista dell’ingaggio per agevolare il suo ritorno nella Capitale. Ieri i giallorossi non hanno fatto registrare passi in avanti, ma attenzione anche alla partita di stasera in Coppa Italia con la Juventus: una sconfitta potrebbe convincere i vertici romanisti ad accelerare per regalare a Fonseca l’esterno offensivo richiesto.

Fonte: Calciomercato.it