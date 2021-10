Colantuono a DAZN: “Abbiamo rischiato pocchismo contro il Napoli. Ci teniamo la prestazione”

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato a DAZN dopo la sconfitta con il Napoli: “Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Sappiamo che il Napoli gioca bene. Abbiamo rischiato pochissimo. Ci sono state occasioni per rimetterla in piedi con Ribery. Spero che i ragazzi prendano coscienza che possiamo giocarci il campionato con le altre. Ci teniamo la prestazione. Abbiamo indicato la strada per come affrontare il Napoli? Il Napoli palleggia con tutte le squadre. Siamo stati ordinati. Seguo Spalletti da anni, dai tempi della Roma. Abbiamo provato a limitare l’inizio del gioco da Koulibaly. Vogliamo rimanere vivi, restiamo attaccati a questa prestazione. Le partite vanno tutte giocate. Il valore del Napoli e’ straordinario. Contro la Lazio sara’ una trasferta proibitiva, ma dobbiamo impegnarci. Ribery per noi come Ibra per il Milan? La leadership non gliela do io, ma la sua storia personale, ha vinto campionati, e’ stato tra i migliori giocatori d’Europa. Speriamo che il Signore ce lo conservi a lungo. Avevamo preparato la partita su Osimhen, poi e’ cambiato un po’ il piano tattico con Mertens, ma abbiamo cambiato in extremis”.