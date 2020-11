Collegio Garanzia del Coni, Maietta: “Vicenda conclusa entro Natale. La partita potrebbe anche rigiocarsi”

Angelo Maietta, membro del Collegio di Garanzia del Coni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi ovviamente sul caso Juve-Napoli che dovrebbe giungere proprio sulle scrivanie del Collegio nelle prossime settimane:

“I tempi della giustizia sportiva sono rapidissimi, non appena arriverà il ricorso, tempo 10/15 giorni si celebrerà l’udienza, entro i 5 giorni successivi il collegio di garanzia stabilirà inammissibilità, ragione o torto, le motivazioni saranno depositate nei 30 giorni successivi. Per Natale, come orizzonte temporale, dovrebbe esserci la fine almeno dei gradi della giustizia sportiva.

Inoltre gli organi di giustizia hanno il potere di mitigare le sanzioni in presenza di determinate condizioni. Una delle due sanzioni ovvero il 3-0 a tavolino o il punto di penalizzazione possono essere annullate, ma questo dipende dagli elementi prodotti. Se si decide di appartenere a una Federazione bisogna rispettare le regole dell’ente a cui si appartiene. Il collegio di Garanzia può solo determinare se la Corte d’Appello ha operato in termini di legge. La ripetizione della partita? Il Tar potrebbe avere una tutela risarcitoria nei confronti del ricorrente. Quindi potrebbe esserci anche la ripetizione della partita come forma risarcitoria.”