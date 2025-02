Conte a Dazn: “Fa piacere che siamo temuti, ci sta pareggiare con la Roma”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo il pareggio contro la Roma : “Mancini ha detto che hanno avuto tantissime occasioni, avrà vsto un’altra partita. Ci sta di pareggiare in casa della Roma, ci sta vedere la loro soddisfazione nel pareggiare contro di noi, significa che stiamo facendo qualcosa di importante, potevamo fare meglio nell’ultima situazione. Dispiace perchè sappiamo che i dettagli spostano i risultati in campi difficili come questo, all’Olimpico è sempre diffcile giocare, c’è l’amaro in bocca perchè il loro pareggio arriva al 92esimo senza pesare chissà quanto e lasci una situazione che avevamo visto e rivisto, ma fa parte del percorso, è un altro punto messo in cascina, andiamo avanti contenti di quello che stiamo facendo e di questa crescita. Abbiamo 54 punti, mancano 15 partite, è inevitabile che quando la stagione è negativa non puoi pensare sia solo sfortuna, c’è stato da resettare e da lavorare sull’autostima oltre che sul discorso tattico. Adesso siamo una squadra, vedere la sodisfazione dei giocatori della Roma per essere riusciti a pareggiare in casa contro di noi ci fa capire che stiamo facendo qualcosa di importante, siamo temuti ed è importante abbiamo fatto le ultime partite contro Atalanta, Juventus e Roma e ottenuto 7 punti, a saperlo prima avrei messo tante firme. Ora resettiamo, dobbiamo capire che i dettagli spostano il risultato, c’è l’amarezza che abbiano fatto gol al 92esimo, da questo dobbiamo cercare di migliorare e crescere ma nulla toglie a questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di strepitoso. Chiudiamo le partite e chiudiamo il mercato, la prima è più nelle nostre mani, dobbiamo essere bravi a chiudere le partite, sul 2-0 finisce la musica e porti a casa i tre punti, sul mercato ho visto che l’hanno spostato al 3 febbraio, stanno aumentando i giorni, un periodo assurdo per noi allenatori, non vediamo l’ora che finisca, crea instabilità e questo non va bene”.