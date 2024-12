Conte a DAZN: “Felice della prestazione. Nessuno dice che il Napoli ha speso anche l’anno scorso”

Antonio Conte ha rilascaito queste dichiarazioni a ‘DAZN dopo la vittoria del suo Napoli contro il Torino: “Non è un momento complicato, ma bisogna essere attento al dettaglio quando sei davanti solo di un gol. Il Torino si è poi messo con due attaccanti e, quindi, ho cercato di essere più tranquillo. Non è facile giocare qui, uno stadio molto caldo. Il Torino è una buona squadra, Paolo sta facendo un ottimo lavoro. Abbiamo fatto una buona gara, Milinkovic è stato bravo. Noi siamo stati bravi a gestire alcuni momenti caldi. Abbiamo attaccato l’area molto più cattivi rispetto ad altre volte, solo Milinkovic ci ha impedito di farci fare gol. Ci stiamo allenando tanto per miglioraer dal punto di vista offensivo. Sono davvero felice. Poi si sa che le squadre che hanno determinati obiettivi bisogna avere solidità. Bisogna saper capire i momenti delicati, e stiamo migliorando anche su questo dettaglio. McTominay? Io non ho chiesto nessun obiettivo, ho accettato Napoli per la piazza. Su Scott siamo stati molto bravi, visto che lui allo United non giocava titolare. Lo conoscevo benissimo, Manna è stato bravissimo a convincere tutti per farlo arrivare. Io non ho posto nessuna condizione. Abbiamo preso dei giocatori che ci potevamo permettere sia dal punto della vista dell’ingaggio che della loro rivalsa. Sul mercato siamo stati molto bravi a ripianare il mercato dell’anno prima, dove il Napoli ha speso tanto ma ora sono stati ceduti tutti in prestito. Nessuno dice questo. Tutti i nuovi arrivati si sono integrati benissimo da Gilmour a David Neres. Questa città ha una passione che spinge a darti sempre il massimo”.