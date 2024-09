Conte a SKY: “Obiettivo vincere tre gare di fila? E’ uno stimolo. Su Lukaku…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Cagliari: “Atmosfera nello spogliatoio? Sicuramente c’è una cosa storica, cioè da più di un anno e mezzo non vinciamo tre gare consecutive e quindi potrebbe essre questo un grande stimolo. Questa prima parte del torneo sta vedendo grande difficoltà da parte di tutti, perchè il mercato è finito veramente molto tardi. Diciamo che ci sarà un periodo di assestamento e di consolidamento per tutti. Bisogna fare più punti possibili, questa è la ricetta migliore per essere sereni. Lukaku? Romelu è arrivato a tre giorni dalla chiusura del mercato, questa è la prima opportunità avuta di lavorare con lui. Abbiamo lavorato durante la sosta per le nazionali per cercare di metterlo un pochino in forma. Sicuramente ha ancora margini di miglioramento, ma rappresenta per noi un calciatore importante”.