Conte concede 36 ore di riposo alla squadra: molti giocatori tornati a Napoli

Dopo l’allenamento congiunto di ieri Antonio Conte ha concesso 36 ore di relax alla squadra.

Dopo 11 giorni consecutivi di duro lavoro a Castel di Sangro arriva un temporaneo rompete le righe per gli azzurri. Antonio Conte ha infatti concesso 36 ore di relax ai giocatori del Napoli in vista del rush finale del ritiro a Castel di Sangro e dell’esordio ufficiale in stagione contro il Modena in programma sabato 10 agosto alle ore 21.15 allo stadio Maradona.

Dopo l’allenamento mattutino di ieri con la partita giocata contro la Casertana vinta per 1-0 grazie al gol del partente Gaetano, c’è stato il rompete le righe fino a stasera. Domani infatti si ritorna in campo per una doppia seduta di allenamento.

Tanti azzurri hanno approfittato di queste ore di relax per tornare a Napoli, alcuni anche per godersi qualche ora di mare. Stanislav Lobotka, ad esempio, è stato in barca con alcuni amici ed è stato anche riconosciuto da alcuni tifosi al porticciolo di Baia. Lo slovacco ha anche pubblicato delle immagini del golfo di Napoli nelle sue “storie” Instagram.

a cura di Tommaso Parrella