Conte ha deciso chi dovrà lasciare Napoli: c’è un nome a sorpresa!

Il tecnico ha già preso delle decisioni riguardo la lista dei partenti

Antonio Conte in questi primi giorni alla guida del Napoli sta dimostrando tutta la sua carica e per certi versi anche la sua durezza nel lavoro. Quella stessa che gli ha permesso di raggiungere traguardi importanti. A Dimaro il tecnico sta osservando attentamente i suoi per poi prendere decisioni riguardo il loro futuro. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica, l’ex ct avrebbe già deciso il futuro di alcuni azzurri.

Conte sta toccando con mano i limiti attuali del Napoli e non intende alimentare le illusioni dei tifosi. “Per adesso abbiamo solo riallineato alcune situazioni e l’abbiamo fatto bene: risolvendo le criticità personali di qualche giocatore e centrando i nostri primi obiettivi sul mercato. Adesso inizia la seconda fase del lavoro e devo capire chi è da Napoli e chi invece è meglio che vada a giocare altrove. Avevo detto e lo confermo che dopo una stagione deludente come quella scorsa non tutto è da buttare, ma di sicuro quello che è da buttare si butta…”, ha sottolineato senza giri di parole il nuovo tecnico azzurro, che sta ravvisando nell’attesa del rientro alla base dei Nazionali delle lacune da non sottovalutare nell’organico azzurro.

Alle porte cisono proprio per questo una raffica di cessioni e i primi tre giocatori ad andare via saranno il danese Lindstrom (prestito con diritto di riscatto all’Everton), il difensore norvegese Ostigard (destinazione Rennes) e il centrocampista Gaetano, che sarà venduto a titolo definitivo al Cagliari o al Parma. Non finisce qui, però. Presto dovranno infatti fare i bagagli pure Simeone (piace a Lazio e Fiorentina), l’anarchico belga Ngonge ed uno tra Natan e Juan Jesus.

a cura di Tommaso Parrella