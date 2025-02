Conte in conferenza: “Voglio aiutare il club a crescere, serve un centro sportivo e un settore giovanile”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato così in conferenza stampa e ha considerato nuovamente l’importanza di un centro sportivo per il settore giovanile:

“Il mio obiettivo a Napoli è aiutare la società a crescere, c’è una frase degli All Blacks: lascia la maglia che hai indossato meglio di quando l’hai trovata. Spero di andare via da Napoli solo tra tantissimi anni, il calcio si evolve, studiamo anche a livello tattico di migliorare. A me interessa pensare come crescere, noi abbiamo bisogno di un centro sportivo, un settore giovanile che oggi di fatto non c’è. Cerco di dire la mia sulla crescita del club, devo aiutare il direttore sportivo, lo supporto, è giovane e bravo, sono qui per supportare la famiglia De Laurentiis. Non sono assolutamente arrabbiato, felice e contento di quello che stanno sviluppando questi ragazzi, l’altro obiettivo è ricercare l’eccellenza”.