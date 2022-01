Ottime notizie in casa Senegal. Dopo le tensioni dei giorni scorsi che hanno coinvolto anche Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli, insieme a Edouard Mendy e Fode Ballo-Touré, è finalmente guarito dal Covid.

I tre calciatori hanno ripreso gli allenamenti nella giornata di ieri, anche se soltanto a parte per ora. Tutti e tre proveranno a recuperare per la gara contro il Malawi, valida per l’ultima giornata del gruppo B, in programma martedì alle ore 17.00