Cor Sera – La Uefa chiederà conto al Napoli per il ritardo di tre ore a Braga

Il Corriere della Sera ha presentato il match di Champions League tra Braga e Napoli, soffermandosi anche sul ritardo dell’arrivo degli azzurri in Portogallo: “In portoghese aspettare si dice «esperar» e in fondo aspettare è anche un po’ sperare, che il vento cambi. Aspetta (e spera) Garcia che il Napoli comprenda le sue idee, si è fatta attendere la squadra arrivata a Braga con tre ore di ritardo per un disguido del volo charter di cui certamente la Uefa chiederà conto. Il club intanto provvede a scusarsi con i giornalisti. Chi (nell’attesa) spera è soprattutto Garcia: la Champions è una vetrina che il Napoli è chiamato a onorare in maniera più convincente rispetto a quanto visto finora in campionato. Sa, Rudi, che di speranza non si vive, passare ai fatti diventa necessario per non restare troppo imbrigliato nel vortice delle critiche”.