Coronavirus, dopo le polemiche Spadafora chiama Tommasi: “Non c’era alternativa”

“La prudenza che noi stiamo avendo sul calcio è ciò che lascia ancora uno spiraglio alla possibilità di ripresa del campionato: l’alternativa è fare come ha fatto la Francia, cioè dire che il calcio si ferma qui. Invece noi stiamo ancora lasciando questo spiraglio, ma tutto dipenderà dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dalla nostra singola capacità dal 4 maggio di rispettare le regole”. Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che in un messaggio video su Facebook è tornato sulle questioni con la Lega Serie A. “Ringrazio il presidente Figc, Gravina – ha aggiunto Spadafora – che ha smentito le illazioni di qualcuno della Lega Serie A, che aveva detto che c’era stato un accordo sulla data di ripresa del campionato. Nulla di più falso, è il solito vizietto di qualche presidente, ma penso davvero di pochi, di mettere in giro menzogne e falsità per fare pressioni sul Governo. Lo ribadisco: non hanno capito che l’aria è cambiata, questi metodi non funzionano”.

“Se pensiamo che dal 4 maggio è tutto finito e possiamo riprendere qualsiasi cosa senza rispettare le regole e prendere tutta una serie di precauzioni, sbagliamo alla grande e rischiamo di ritrovarci in una situazione peggiore di prima – ha chiarito il ministro dello Sport -. A quel punto non saremmo più in grado di dare gli aiuti che stiamo dando ora, con fatica, da parte dello Stato e ancora di più da parte di chi li deve ricevere. Dovremo anche conquistarci queste aperture – ha concluso Spadafora – questo virus ci costringe a modalità di vita alle quali non eravamo abituati. Non sarà facile per nessuno, non lo è per i tanti sportivi, non lo è per nessuno. Ma sono convinto che, se lavoriamo bene tutti insieme, riusciremo a riprendere in tutti i settori tutti insieme, potremo tutti essere contenti e dire che siamo usciti da questo incubo, tornando alla nostra attività sportiva per il nostro benessere fisico e psichico”.

Il ministro dello Sport ha ribadito nel corso della sua diretta su Facebook: “Abbiamo lavorato molto sulle linee guida per la riapertura di palestre, piscine, centri danza e tutti i centri sportivi di ogni livello. Abbiamo lavorato sulle linee guida per la ripresa degli sport individuali dal 4 maggio e degli sport di squadra che auspicabilmente dovrebbe avvenire il 18 maggio. Queste linee guida che stiamo ancora perfezionando – ha aggiunto Spadafora – grazie anche a tanti suggerimenti che ci arrivano da chi gestisce i centri sul territorio, saranno poi sottoposte tra qualche giorno al Comitato tecnico scientifico, che deve valutare se sono sufficienti a garantire la salute e la sicurezza di tutti. Poi le proporremo affinché tutti possano avere un tempo minimo per adeguare le strutture e avere una data certa di apertura. Tutti vogliono tornare a fare sport e non soltanto gli atleti di rilevanza nazionale: ci arriveremo un po’ alla volta, dobbiamo procedere per scaglioni. Spero che da qui a fine maggio, settimana dopo settimana, si possano riaprire tutti i settori in sicurezza“, ha concluso il ministro.