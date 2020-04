Coronavirus, Uefa: “Forte raccomandazione a finire i campionati”

ha emesso una “forte raccomandazione” per completare le competizioni nazionali sospese a causa del coronavirus. L’annuncio dopo la

teleconferenza con le 55 federazioni che aderiscono all’Unione. Non è ancora deciso un calendario per la ripresa dei campionati europei e delle coppe, che dovrebbe essere emesso dal consiglio del 23 aprile. “Una varietà di opzioni di calendario” sono state presentate alle federazioni per le competizioni nazionali ed europee per club, aggiunge l’UEFA in una nota senza specificare le date. Le competizioni di calcio sono state sospese nella stragrande maggioranza dei paesi europei da metà marzo a causa della pandemia di Covid-19.

“C’è stata una forte raccomandazione alle singole Federazioni nel provare a concludere i campionati e le Coppe. Ma – si legge nel comunicato – avvieremo una discussione, dopo aver sviluppato delle linee guida per stabilire i criteri di partecipazione alle coppe europee, anche con quelle Federazioni che non dovessero riuscirci”.